مستشفيات الشرقية ترفع درجة الطوارئ تزامنا مع حادث قطار طوخ

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، رفع درجة الطوارئ بالمستشفيات، تزامنا مع حادث انقلاب عربات قطار طوخ.

وقالت مديرية الصحة بالشرقية، إنه رفعت الطوارئ بالمستشفيات ، بالأخص منيا القمح وبلبيس العام والزومل والسعديين، لاستقبال أى مصابين من ضحايا الحادث .

فى السباق ذاته دفع مرفق الإسعاف، بعدد 20 سيارة إسعاف إلى طوخ للمعاونة فى نقل المصابين .

وأعلنت محافظة القليوبية فى بيان لها منذ قليل، أنه أصيب 103 أشخاص إثر خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان قبل محطة طوخ.

وجارى حصر باقى الإصابات ومباشرة الحادث .