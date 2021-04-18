اليوم السابع
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مستشفيات الشرقية ترفع درجة الطوارئ تزامنا مع حادث قطار طوخ

الأحد، 18 أبريل 2021 04:01 م
مستشفيات الشرقية ترفع درجة الطوارئ تزامنا مع حادث قطار طوخ انقلاب عربات قطار طوخ
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، رفع درجة الطوارئ بالمستشفيات، تزامنا مع حادث انقلاب عربات قطار طوخ.

وقالت مديرية الصحة بالشرقية، إنه رفعت الطوارئ بالمستشفيات ، بالأخص منيا القمح وبلبيس العام والزومل والسعديين، لاستقبال أى مصابين من ضحايا الحادث .

فى السباق ذاته دفع مرفق الإسعاف، بعدد 20 سيارة إسعاف إلى طوخ للمعاونة فى نقل المصابين .

وأعلنت محافظة القليوبية فى بيان لها منذ قليل، أنه أصيب 103 أشخاص إثر خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان قبل محطة طوخ.

وجارى حصر باقى الإصابات ومباشرة الحادث .

 

 


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