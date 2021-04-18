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كم سعر تذكرة دخول قاعة المومياوات الملكية؟.. رئيس متحف الحضارة يجيب

الأحد، 18 أبريل 2021 06:00 ص
كم سعر تذكرة دخول قاعة المومياوات الملكية؟.. رئيس متحف الحضارة يجيب المتحف القومي للحضارة
كتب محمد أسعد

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أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن دخول قاعة المومياوات الملكية سيكون بنفس تذكرة زيارة المتحف، ولا توجد تذاكر إضافية مخصصة لدخول قاعة المومياوات كما ردد البعض.
 
وأوضح غنيم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار تذاكر زيارة المتحف القومى للحضارة المصرية للمصرى 60 جنيها، والطالب المصرى 30 جنيها، والزائر الأجنبى 200 جنيه، والطالب الأجنبى 100جنيه، مشيرًا إلى وجود بعض الفئات المصرح لهم بدخول المتحف مجانا من كبار السن المصريين "فوق سن 60" والأطقم الطبية وذوى الاحتياجات الخاصة وطلبة المدارس الحكومية أقل من 12  سنة وطلبة كليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة قسم عمارة والهندسة قسم عمارة والآثار. 
 
وتبدأ مواعيد زيارة المتحف من 9 صباحا وحتى 5 مساء بالإضافة إلى فترة مسائية يوم الجمعة من 6 مساء وحتى 9 مساء.
 
ومن المقرر أن تفتح الأحد قاعة المومياوات الملكية أبوابها أمام الزائرين بعد وضع المومياوات داخل الڤتارين الخاصة بها بجانب التوابيت وبعض الأثاث الجنائزى، تزامنًا مع الاحتفال بيوم التراث العالمى.
 
والمومياوات الملكية التى ستكون متاحة للعرض لملوك وملكات مصر القدماء ترجع إلى عصور الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، وهم؛ "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى".

موكب المومياوات

المومياوات الملكية

متحف الحضارة

رمسيس الثاني

حتشبسوت

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