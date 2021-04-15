إنهاء صيانة وتهيئة المومياوات الملكية بمتحف الحضارة لاستقبال الزائرين الأحد

كتب محمد أسعد

انتهى مرممو المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط من صيانة وتهيئة آخر مومياء ضمن المومياوات الملكية التي تم نقلها إلى المتحف في موكب مهيب يوم 3 أبريل، وبذلك يكون تم وضع جميع المومياوات الملكية بفتارين العرض المخصصة لها داخل قاعة المومياوات، تمهيدا لاستقبال الزائرين يوم الأحد 18 إبريل الموافق يوم التراث العالمي.

اوضحت إيناس جعفر نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، انه تم أيضا الانتهاء من تثبيت معظم التوابيت الخاصة بالمومياوات داخل القاعة و جاري استكمال الأعمال لتثبيت باقي التوابيت و القطع الأثرية الخاصة بالملك أمنحتب الثاني و تحتمس الرابع، مضيفة الى ان جميع الاثريين يعكفون على وضع اللمسات النهائية للقطع الأثرية الخاصة بالملوك استعدادا لاستقبال الزائرين يوم الأحد.

وأشارت أنه خلال الفترة الماضية قام فريق الترميم بفك تغليف هذه المومياوات وفضها من كبسولة النيتروجين الخاصة بها وتهيئتها لاستقبال بيئة العرض الجديدة لها بالمتحف وذلك وفقا للأساليب العلمية المتبعة.

جدير بالذكر أن تذكرة الزيارة للمتحف تشمل زيارة قاعتي المومياوات و العرض المركزي، بسعر موحد للزائر المصري 60 جنيه، والطالب المصري 30 جنيه، والزائر الأجنبي 200 جنيه والطالب الأجنبي 100 جنيه.