قتل أم انتحار.. الطب الشرعى يعد تقريره لتحديد أسباب وفاة ربة منزل في الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال الطب الشرعى فى الجيزة، على إعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة ربة منزل، تم العثور على جثتها داخل شقتها في بولاق الدكرور، واتهمت أسرتها زوجها بقتلها بسبب خلافات بينهما، للوقوف على ظروف وملابسات مقتلها.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة الضحية، وذكر زوجها أنها انتحرت بشنق نفسها بسقف الشقة، بسبب خلافات أسرية بينهما.

ووجه أفراد أسرة الضحية اتهاما لزوجها بقتلها، نتيجة الخلافات المتكررة بينهما، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف حقيقة الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.