قائمة من الاحتياطات ينبغى الالتزام بها لمواجهة سلالات كورونا المتحورة

كتبت إيناس البنا

وسط الارتفاع الحاد في حالات كورونا على مستوى دول كثيرة، لاحظ الخبراء بعض الأعراض الجديدة المتعلقة بالفيروس، وما يجعل السيناريو أسوأ هو التصور العام بأن الارتفاع يرجع إلى سلالات جديدة من فيروس كورونا.

وفقا لتقرير موقع " healthsite" أشار البروفيسور بالرام بهارجافا، المدير العام للمجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR)، إلى أن المتغيرات الجديدة تم رصدها في بلدان كثيرة، وأن المتغيرات الجديدة تنشأ بسبب الطفرات، وستساعد اللقاحات في مكافحتها ولكن من الضروري اتخاذ الاحتياطات.

احتياطات ضد المتغيرات الجديدة



وفيما يلي قائمة بالاحتياطات التي يجب اتخاذها لتقليل المخاطر.