قائمة من الاحتياطات ينبغى الالتزام بها لمواجهة سلالات كورونا المتحورة

وسط الارتفاع الحاد في حالات كورونا على مستوى دول كثيرة، لاحظ الخبراء بعض الأعراض الجديدة المتعلقة بالفيروس، وما يجعل السيناريو أسوأ هو التصور العام بأن الارتفاع يرجع إلى سلالات جديدة من فيروس كورونا.
وفقا لتقرير موقع " healthsite" أشار البروفيسور بالرام بهارجافا، المدير العام للمجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR)، إلى أن المتغيرات الجديدة تم رصدها في بلدان كثيرة، وأن المتغيرات الجديدة تنشأ بسبب الطفرات، وستساعد اللقاحات في مكافحتها ولكن من الضروري اتخاذ الاحتياطات.
احتياطات ضد المتغيرات الجديدة
وفيما يلي قائمة بالاحتياطات التي يجب اتخاذها لتقليل المخاطر.
- يجب اتباع جميع الاحتياطات بدقة وعدم مغادرة منزلك بدون قفازات وأقنعة.
- استبدل القفازات والأقنعة المستخدمة في الخارج بانتظام.
- استخدم أقنعة مصنوعة من النوع المناسب من القماش بطبقات وتتناسب تمامًا مثل القناع الجراحي الضيق، بدلاً من ذلك ، ارتد قناعين وتأكد من أنه يغلق بشكل صحيح فوق الأنف وحول الذقن.
- تعقيم اليدين أمر لا بد منه، اغسل يديك بشكل متكرر واستخدم معقمات اليدين.
- لا تعطس أو تسعل في الهواء أبدًا، استخدم المناديل أو كوعك.
- عند المعاناة من أعراض مثل السعال أو الحمى أو ضيق التنفس أو فقدان حاسة التذوق أو الشم ، توقف عن الذهاب إلى المكتب ومقابلة الأشخاص والحصول على المشورة الطبية، وأبلغ من كنت على اتصال به ، ونبهه لاتخاذ خطوات مثل العزل والمساعدة الطبية.
- لا تنغمس في التسوق إلا لشراء الضروريات وتقييد التسوق، فكل دقيقة تقضيها في التسوق داخل المنزل تزيد من المخاطر.
- إذا كان ذلك ممكنًا، اعمل من المنزل وفي حالة تعذر تجنب ذلك، التزم بالتباعد الاجتماعي في العمل.
- أظهرت الدراسات أن غسول الفم يمكن أن يساعد في قتل فيروس كورونا الجديد في الفم ويمنعه من دخول رئتيك وبقية الجسم، تأكد من نظافة الفم الجيدة والسليمة لتكون آمنة.
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