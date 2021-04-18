دراسة: ممارسة النشاط البدنى لمرضى الضغط يحمى صحة القلب

كتبت ندى سليم

تحدث أمراض القلب نتيجة ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري، لذا للحماية من الأمراض القلبية لابد من تجنب تناول الأطعمة التى تعرضك السمنة وتجنب زيادة الكوليسترول الضار داخل الجسم.

وطبقا لدراسة صادرة عن الجمعية الأوروبية لأمراض القلب ESC، توصل باحثون إلي أن ممارسة النشاط البدني يحمى من الأمراض القلبية الخطيرة التي تهدد الحياة، كما أنها تخفض من المضاعفات التي قد تلحق بالمرضى الذين لديهم عوامل الخطر القلبية الوعائية مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري، طبقا لما ورد في موقع ميديكال إكسبريس.

واعتمدت الدراسة على فحص نحو 88320، حيث خضع المشاركون لفحص جسدي واستكملوا استبيانات حول تاريخهم الطبي وأسلوب حياتهم بما في ذلك ممارسة الرياضة، ليتم تقسيم المشاركين في الدراسة إلى خمس مجموعات وفقًا لمستويات النشاط البدنى، حيث تمت متابعة المشاركين لمدة سبع سنوات في المتوسط ​​بعد التقييم الأول لحدوث أمراض القلب والأوعية الدموية أو الوفاة.

وأشارت نتائج الدراسة، إلى أن 21%من المشاركين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول أو مرض السكري في بداية الدراسة، بمتوسط ​​عمر 55 سنة، ادت ممارسة النشاط البدني الي جعلهم اقل عرضة بنسبة 30% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أثناء مقارنة بأولئك الذين لم يغيروا طبيعة نشاطهم البدنى.

كما توصل الباحثون إلي أن 79% من الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول أو مرض السكري في بداية الدراسة، ولم يمارسوا النشاط البدني كان لديهم مخاطر أعلى بنسبة 40٪ للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الوفاة.

وقد أوصت الإرشادات الأوروبية بما لا يقل عن 150 دقيقة في الأسبوع من النشاط البدني، أو 75 دقيقة في الأسبوع من النشاط البدني القوي للحفاظ علي صحة القلب والأوعية الدموية من المضاعفات المحتملة.