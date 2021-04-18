حصاد 11695 فدان قمح واستعدادات مكثفة بالشون والصوامع لبدء التوريد فى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أكد المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن الاستعدادات لموسم حصاد القمح تتم بشكل جيد ومستقر، لافتا إلى أن المحصول هذا العام يبشر بالخير بالرغم من الظروف الجوية التى تعرضت لها البلاد.

وقال "الزواوى" فى تصريحات خاصة، أنه تم حصاد 11695 فدان قمح حتى اليوم وكانت محافظة البحيرة قد قامت بزراعة مساحة 380591 فدان قمح ، وتم التوجيه بضرورة توفير آلات الحصاد بإدارات الميكنة الزراعية ، مع ضرورة توجيه المزارعين من خلال المرشدين الزراعيين بالإدارات الزراعية بالمراكز بأهمية الحصاد الالى للمحصول وما له من تأثير كبير فى تقليل الفاقد أثناء عمليات الحصاد ، وبالتالى زيادة إنتاجية المحصول والعائد المالى الذى يعود على المزارع بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد.

كما وجه وكيل الوزارة، بضرورة أن يكون تقدير العينات بالاشتراك مع المنطقة الإحصائية للوقوف على متوسط الانتاجيه الفعلية للفدان لكل صنف منزرع، وكذلك معرفة تأثير نوع التربه المنزرع بها الصنف على انتاجيته، مما يسهل معه مقارنة النتائج مع الأصناف الأخرى وكذلك مع الأعوام السابقة تحت نفس الظروف مما يسهل معه التوصية بزراعة أصناف عالية الإنتاجية تتحمل ظروف التربة المختلفة فى الموسم القادم .

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه سيتم تطهير وتعقيم شون وصوامع استقبال القمح قبل يوم 20/4 الموعد المحدد للتوريد ، وأوضح أن بيان الشون والصوامع لمحافظة البحيرة، عن موسم توريد الاقماح المحلية موسم 2021 ، موزعة على المراكز بدائرة المحافظة وفقا للمساحة المنزرعة والسعة التخزينية أسوة بالعام الماضى لما حققه من نجاح ، وأن إجمالى عدد الشون والصوامع الجاهزة لإستلام القمح 28 شونة وصومعة بنطاق المحافظة ، مؤكدا أن تلك الشون كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام .

وأشار "الزواوى" إلى أنه قد صدر القرار الوزاري المشترك رقم 63 لسنة 2021 بشأن استلام وتخزين الاقماح المحلية حيث تم تحديد أسعار القمح المنتج محليا ويتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين وتم تحديد سعر القمح من قبل وزارة الزراعة على حسب درجات النظافة ، وسعر القمح درجة نظافة 22.5 بـ 705 جنيها مصريا ودرجة 23 بمبلغ 715 جنيها مصريا ودرجة 23,5 بقيمة 725 جنيه مصري، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.