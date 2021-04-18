انتظام حركة الملاحة بميناء الإسكندرية وتداول 149 ألف طن بضائع

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

انتظمت حركة الملاحة والبضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ24 ساعة الماضية؛ إذ بلغ إجمالى البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة 149 ألف طن، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1437 حاوية مكافئة.

وفى ذات السياق، فقد بلغ إجمالى عدد سفن الوصول والمغادرة 26 سفينة، أما بالنسبة لعدد السفن التى تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائى الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 42 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة ؛ وقد تم دخول وخروج عدد 8218 شاحنة عبر بوابات مينائى الإسكندرية والدخيلة .

وشدد الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة، لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائى والأرضي.