القبض على عامل لاتهامه بقتل زوجته في أبو النمرس بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عامل لاتهامه بقتل زوجته، بسبب خلافات أسرية بينهما، حيث أنهى حياتها خنقا بأبو النمرس، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بأبو النمرس، بسؤال زوجها ادعى عثوره عليها مفارقة الحياة عقب عودته للمنزل، لمعاناتها من مرض مزمن، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الزوج وراء قتل المجني عليها بخنقها، بسبب خلافات أسرية، وتشاجره معها لعدم احضار الدواء الخاص بها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.