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التعليم: انطلاق امتحان أبريل المجمع لطلاب النقل الأسبوع المقبل

الأحد، 18 أبريل 2021 04:00 ص
التعليم: انطلاق امتحان أبريل المجمع لطلاب النقل الأسبوع المقبل طلاب المدارس
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن امتحانات شهر أبريل لطلاب النقل، من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى تنطلق الأسبوع المقبل، موضحة أنه يعقد يوم الاثنين 26 أبريل 2021  الامتحان المجمع لطلاب الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى، والثلاثاء 27 أبريل يمتحن طلاب الصف السادس الابتدائى، والأربعاء 28 أبريل الصفين الرابع الابتدائى والأول الإعدادى.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات التى ستعقد خلال الشهر الجارى ونظرا لتزامنها مع شهر رمضان المبارك، سيتم مراعاة أن تكون أسئلتها قصيرة ومن داخل مقرر شهر أبريل فقط، موضحة أن مواعيد الامتحانات ستكون صباحية بعيدة عن نهاية اليوم.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابًا للمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بشأن مجموعة من الضوابط التنظيمية للعملية التعليمية؛ حفاظًا على صحة أبنائها الطلاب بمختلف مراحل التعليم بجميع المدارس والكيانات التعليمية بصفة عامة، والحد من انتشار فيروس كورونا بصفة خاصة.
 
 
وأوضحت الوزارة، يكون حضور الطلاب بجميع نوعيات المدارس اختيارى بعد موافاة ولى الأمر للمدرسة برغبته فى عدم حضور الطالب، و لا تزيد عدد الأيام المقررة لحضور الطلاب بكل صف دراسى عن ثلاث أيام على الأكثر أسبوعيًا، وذلك بجميع نوعيات المدارس على أن يتم استكمال تدريس المناهج الدراسية باستخدام الوسائل التكنولوجية، والتنبيه على جميع المدارس بتنفيذ الجداول التبادلية بين الصفوف لتقليل تواجد الطلاب بالمدرسة، مع الالتزام بآليات تقييم الطلاب وتنفيذ الامتحانات، وفقًا للكتب الدورية.
 
وشددت على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتخاذ الاجراءات عند ظهور أى حالات مرضية، واتباع قواعد الغلق المنصوص عليها سلفًا.
 

التربية والتعليم

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اخبار مصر

اليوم السابع بلس

امتحانات النقل

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