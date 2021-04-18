اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أبريل 2021 11:50 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الإمام الأكبر ينعى ضحايا قطار طوخ بالقليوبية

الأحد، 18 أبريل 2021 11:36 م
الإمام الأكبر ينعى ضحايا قطار طوخ بالقليوبية قطار طوخ
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب المصري وأهالي ضحايا حادث قطار طوخ بمحافظة القليوبية، الذي وقع مساء اليوم الأحد.
 
جاء ذلك في تدوينة لفضيلته على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، كتب فيها فضيلته: بقلب يعتصره الحزن والألم مع الرضا بقضاء الله، أُعزي نفسي والشعب المصري وأسر ضحايا حادث قطار طوخ بمحافظة القليوبية، داعيًا المولى عز وجل أن يرحمَ الضحايا، وأن يتغمدَهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.. "إنا لله وإنا إليه راجعون".
 
 
 
 
 

 


الازهر الشريف

شيخ الازهر

اخبار الازهر

قطار قليوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم العالى: المستشفيات الجامعية جاهزة للتعامل مع مصابى قطار طوخ

الأحد، 18 أبريل 2021 11:27 م

الرئيس التونسى يعزى الرئيس السيسي فى ضحايا حادث قطار طوخ

الأحد، 18 أبريل 2021 11:25 م

آخر تطورات حادث قطار طوخ فى تغطية خاصة لـ"تليفزيون اليوم السابع" (فيديو)

الأحد، 18 أبريل 2021 11:17 م

وزير التعليم العالى يتفقد مستشفى بنها الجامعى للاطمئنان على مصابى حادث قطار طوخ

الأحد، 18 أبريل 2021 10:48 م

آخر مستجدات حادث قطار طوخ.. بيان الصحة: 11 وفاة و98 إصابة.. ووزيرة الصحة تؤكد توافر كافة المستلزمات الطبية.. و"نيفين القباج" تتعهد برعاية أسر المتوفين.. والنيابة تعاين مكان الحادث.. ومئات الشباب يتبرعون بالدم

الأحد، 18 أبريل 2021 09:48 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة