وزير التعليم العالى: المستشفيات الجامعية جاهزة للتعامل مع مصابى قطار طوخ

كتب أحمد عرفة



أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أن المستشفيات الجامعية فى كافة الجاهزية للتعامل من مصابى قطار طوخ ، لافتا إلى أنه وجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لكل المصابين فى حادث قطار القاهرة - المنصورة داخل المستشفيات الجامعية.

وقال وزير التعليم العالى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إنه وجه بسرعة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين في حادث قطار طوخ.

ولفت وزير التعليم العالى، إلى أنه يتواجد الآن فى مستشفى بنها الجامعى، والأوضاع مستقرة، موضحا أن أغلب الإصابات متوسطة وأقل، عدا بعض الحالات التى تطلبت إجراء عمليات عاجلة.



وفى وقت سابق، وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بوضع جميع الحالات البسيطة من مصابي حادث "قطار طوخ" تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، قبل مغادرتهم المستشفيات للتأكد من تحسن حالتهم الصحية.



جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، الحالة الصحية لمصابي حادث "قطار طوخ" بمستشفى بنها التعليمي التابعة لوزارة الصحة والسكان، يرافقها الدكتور مصطفى غنيمة، مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجي.