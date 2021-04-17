Novaldol أصبح الأن Doliprane بنفس العبوة والسعر والفعالية

تقرير خاص

غيرت الشركة المصنعة لـ " Novaldol" اسم المنتج ليكون " Doliprane" ، حيث تم تغيير اسم العلامة التجارية بشكل خاص للاستفادة من التراث العالمي لشركة Doliprane في جميع أنحاء العالم ليصبح Novaldol الآن Doliprane بنفس العبوة والسعر والفعالية.

ويحتوى نوفالدول 1000 مجم باراسيتامول في حبة واحدة، ونوفالدول هو ثاني لاعب باراسيتامول في السوق متخصص في علاج الصداع ، ويشار إلى الحمى والإنفلونزا والمسكنات قبل العمليات الجراحية وآلام الأسنان.

وأصبح Doliprane هو الاسم العالمي لـ Novaldol، وتم طرح Novaldol لأول مرة في مصر في عام 2010، ولها عبوة صفراء مميزة فريدة من نوعها مع لمسة من اللون الأحمر الذي لا يزال كما هو الحال مع Doliprane.