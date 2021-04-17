اليوم السابع
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هيئة الدواء تقدم نصيحة مهمة لمرضى السكر فى رمضان .. اعرف التفاصيل

السبت، 17 أبريل 2021 06:00 ص
هيئة الدواء تقدم نصيحة مهمة لمرضى السكر فى رمضان .. اعرف التفاصيل انسولين-السكر
كتب وليد عبد السلام

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وجهت هيئة الدواء المصرية نصيحة هامة لمرضى السكر تضمنت ضرورة متابعة مريض السكر مع طبيبة الخاص بشأن تغير جرعات أدوية السكر .
 
وقالت هيئة الدواء المصرية أنه يجب التواصل مع الطبيب بشأن تغير جرعات الدواء وتابعت : التغيير في نظام اليوم ومواعيد الأكل في رمضان بيؤدي لنقص السكر في الدم خلال النهار وارتفاع السكر في الدم بالليل.
 
واستكملت هيئة الدواء : لابد من استشارة الطبيب المعالج للحالة لتعديل الجرعات ومواعيدها لتجنب الخطر وشددت علي أهمية إعادة ضبط جرعات الانسولين كل ثلاثة أيام وفقا لمستوى السكر بالدم بعد الرجوع للطبيب.
 
 

الصحة

السكر

هيئة الدواء

مركز معلومات هيئة الدواء

مرضى السكر

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