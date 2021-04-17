ميناء دمياط : رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 86657 طنا

دمياط - معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط ، بياناً له ، يفيد بأن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 28 سفينة ، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34865 طن تشمل : 23318 طن فوسفات و 4547 طن رمل و 2500 طن مولاس و 1000 طن أسمنت و 3500 طن داى امونيوم .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17744 طن تشمل : 9000 طن خردة و 458 طن خشب زان و 4194 طن ابلاكاش و 4092 طن قمح .

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 978 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس وبامية ) وحاصلات زراعية ( بنجر وزيتون) وفواكه (برتقال) يتم تصديرها إلى كل من الامارات وأيطاليا وإانجلترا والصين وكرواتيا وسلوفينيا وأمريكا وأسبانيا والهند .

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة لـ 654 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1950 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 86657 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 139009 طنا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1368 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 17 حاوية 40 قدم قادمة من 6 أكتوبر ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2568 شاحنة .