اليوم السابع
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مطروح الساحرة.. طقس ربيعى وأجواء رمضانية ممتعة على الكورنيش.. فيديو

السبت، 17 أبريل 2021 01:07 ص
مطروح الساحرة.. طقس ربيعى وأجواء رمضانية ممتعة على الكورنيش.. فيديو كورنيش محافظة مطروح
مطروح فريق المحافظات

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طقس ربيعى وأجواء رمضانية هنا على كورنيش محافظة مطروح الساحرة تنتشر عربات الحمص والمأكولات والباعة الجائلين على طول الكورنيش وسط توافد الأهالى للتنزه والاستمتاع بالأجواء الممتعة.

ورصد "اليوم السابع"، تجمع الأصدقاء والأسر على امتداد الكورنيش، للاستمتاع بالأجواء الرمضانية وسط الجو الربيعى والهواء النقى.

وتستعد محافظة مطروح، بتنظيف الشواطئ خلال فترة الصيف، لجذب المصطافين لتميز كل منها بمقومات تختلف عن الأخرى، وإن كانت جميعها تشترك في الجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، التي تجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين.

ويوجد في مدينة مرسى مطروح، الشواطئ المعروفة والشهيرة، مثل شواطئ الغرام وكليوباترا وروميل والليدو والأليزية ومطروح العام والنخيل والفيروز ومينا حشيش وعلم الروم والرميلة وغيرها.

كما أن هناك شواطئ تتميز عن غيرها بصفات فريدة، حيث إنها ما زالت بكر ولا يعرفها معظم المصطافين، لبعدها نسبياً عن المناطق السكنية والشواطئ الشهيرة، لذلك تمتاز بالهدوء ونقاء الرمال البيضاء، ونقاء المياه وشفافيتها العالية التي تعكس الرمال البيضاء في قاع البحر.


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اليوم السابع بلس

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