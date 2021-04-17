مطرانية أبوتيج وصدفا والغنايم تقتصر الصلاة على الآباء و10 شمامسة فقط بسبب كورونا

‏وقال البيان إنه نظرا لظروف الحالية للوباء وما تلاحظ من انتشار لفيروس كورونا، وكثرة الإصابات وكذلك زيادة الوفيات فقد رأيت الكنيسة حفاظا على سلامتكم ، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 18 /4 2021 " أحد التناصير" وحتي قداس شم النسيم يوم الإثنين 3 /5 /2021 وستكون الصلاة قاصرة على الآباء الكهنة وعدد 10 شمامسة فقط يتم ترتيبهم عن طريق الحجز المسبق حسب الآلية التي يتم تحديدها ، و الإعلان عنها ، وتأجيل جميع المعموديات التي تم حجزها ليوم أحد التناصير وما يليه لحين عودة القداسة للوضع المعتاد كما تعتبر جميع الدعوات المحجوزة لحضور القداسات عن الأسبوع المقبل لاغية نظرا لعدم وجود شعب ومراعاة عدم وجود عظة في هذه المقدسات ويختار الشماس مناسبة واحدة فقط من جميع المناسبات وفي كنيسة واحدة فقط وذلك للشمامسة من سن الجامعة فما فوق ولن يسمح بحضور الشماس اكثر من مناسبة خلال تلك الفترة‏.

وتعتذر الكنيسة لعدم وجود أي مظاهر احتفالية بالعيد، وكذلك معايدات المسؤولين وذلك نظرا لتوافق مواعيد المعايدات مع صوم شهر رمضان الفضيل، كما تعتذر عن استقبال المهنئين بالعيد من أبناء الكنيسة على كافة المستويات.