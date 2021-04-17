صوامع طهطا تستقبل 200 طن أقماح فى أول يوم توريد

سوهاج محمود مقبول

استقبلت صوامع القمح بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا، 200 طن أقماح مع انطلاق موسم حصاد المحصول.

وتبلغ الطاقة الإستعابية للصوامع 60 ألف طن، وفقا لما صرحت به فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا والتي تقع بنطاقها الجغرافى صوامع تخزين الغلال وتجميعها من المزارعين.

وأشارت سلام في تصريحات لـ"ليوم السابع" إلى أن صوامع غرب طهطا تستوعب نحو 65% من إنتاج المحافظة من القمح، لافتة إلى اتباع كافة القواعد الخاصة بالتجهيزات ومراجعة أعمال تبخير وتطهير الأرضيات وتوفير المشمعات والعروق الخشبية، وغير ذلك من الاستعدادات الخاصة بعمليات توريد القمح واستلامه.

من جانبه أوضح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج إن بالمحافظة 3 صوامع مخصصة لتخزين القمح بإجمالي 110 ألف طن، وهي صوامع غرب طهطا بسعة تخزينية 60 ألف طن وتتبع الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وصوامع أولاد نصير بسعة 30 ألف طن وصوامع البلينا بسعة 20 ألف طن وتتبعان لشركة مطاحن مصر العليا وهناك شون أسمنتية تتبع شركة مطاحن مصر العليا والبنك الزراعي بسعة 31 ألف طن، جرى تخصيصها لاستلام القمح من المزارعين بمراكز طما وطهطا وجهينة وسوهاج "هنجر" وساقلته وأخميم ودارالسلام وجرجا ويوجد 2 شونة ترابية، يمكن الاستعانة بهما عند الضرورة كمركز تجميع، ويجرى إخلائهما فور الانتهاء من استلام الأقماح من المزارعين، بمركزي أخميم ودارالسلام، بسعة تخزينية 6 آلاف طن وأن المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا العام طبقًا لحصر مديرية الزراعة بلغت 208 ألف فدان، وأن المتوقع توريده من محصول القمح هذا العام 142 ألف طن.

وبسوهاج 3 صوامع مخصصة لتخزين القمح بإجمالي 110 آلاف طن، وهي صوامع غرب طهطا بسعة تخزينية 60 ألف طن وتتبع الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وصوامع أولاد نصير بسعة 30 ألف طن وصوامع البلينا بسعة 20 ألف طن، بالإضافة إلى شون بمراكز طما، طهطا، جهينة، ساقلتة، أخميم، دار السلام، جرجا. كما يوجد خليتين بالصوامعة غرب بمركز طهطا كمركز تجميع إضافي سعة الواحدة 5 آلاف، يتم الشحن منها إلى صوامع محافظة المنيا.