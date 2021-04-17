شاب أسوانى يجسد البيت النوبى بلوحة فنية على كشك كهرباء بكورنيش النيل.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

"عمة وسارى وحصيرة وشاى عصارى".. بهذه المعانى عبرت لوحة الفنان الشاب يوسف ركابى عن البيت النوبى والعادات والتقاليد التى يتبعها أهل النوبة فى بعض المناطق بمحافظة أسوان، وتحويل كل هذه التعبيرات إلى لوحات فنية يجمل بها الإطار الخارجى لأكشاك الكهرباء المنتشرة بشوارع مدينة أسوان.



أكشاك الكهرباء فى أسوان تتحول إلى لوحة فنية

وقال يوسف ركابى، لـ"اليوم السابع"، إنه أنضم إلى مبادرة تحويل الأكشاك الكهربائية المنتشرة بشوارع أسوان خاصة الموجودة بطريق كورنيش النيل إلى لوحة فنية تعكس العادات والتقاليد والمزارات السياحية الموجودة فى أسوان، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.



البيت النوبى

وأضاف الفنان الشاب، أنه بدأ بأول كشك كهربائى بطريق كورنيش النيل فى المنطقة المواجهة لمجلس مدينة أسوان أو بالقرب منها، واختار للوحته ثلاثية الأبعاد طابع أسوانى مميز وهو البيت النوبى وما يضمه هذا البيت من عادات وتقاليد وموروثات لا زال يحافظ عليها أبناء النوبة.



التراث النوبى

وأوضح "ركابى"، بأنه أظهر فى لوحته رجل نوبى داخل منزله يرتدى الزى المشهور لدى أبناء النوبة من الجلابية والعمة البيضاء وتجلس بجواره زوجته التى ترتدى السارى النوبى أو الجرجار الذى تشتهر به المرأة النوبية، وهما يتناولان شاى العصارى، ويظهر خلفهما بالمنزل بعض الزينة النوبية التى تعلق على جدران المنزل، كما تضم اللوحة سيدة نوبية تطل من نافذة المنزل وترتدى الزى النوبى، وغير ذلك من تفاصيل تضمنتها اللوحة وتعبر عن البيت النوبى والحياة التى يعيشها أبناء النوبة فى أسوان.



الفنان الشاب بعد الانتهاء من رسمته



رسومات نوبية