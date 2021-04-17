ودعا الترهوني - وفقا لما أوردته بوابة (أفريقيا) الإخبارية الليبية، اليوم /السبت/ - إلى الإسراع في إعادة فتح المجال الجوي الليبي الإيطالي ورفع الحظر المفروض على طيران ليبيا.



وكان وفد من شركة "إيناف" الإيطالية، برئاسة الرئيس التنفيذي باولو سيميونى، التقى خلال - الأيام الماضية في العاصمة الليبية طرابلس - وزير النقل الليبي محمد سالم الشهوبي، ورئيس هيئة الطيران المدني الليبية مصطفى بن عمار، من أجل التخطيط لإعادة إطلاق الطيران المدني لليبيا، وتشجيع إعادة الروابط المباشرة مع إيطاليا وأوروبا.