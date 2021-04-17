كتبت ريهام الباشا

استقر سعر اليورو اليوم السبت 17-4-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند 18.67 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.69 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الريال السعودى اليوم، مسجلا 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار عند15.61جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقا لأخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى



18.69 جنيه للشراء.

18.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



18.67 جنيه للشراء.

18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر



18.66 جنيه للشراء.

18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة



18.70 جنيه للشراء.

18.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



18.68 جنيه للشراء.

18.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



18.73 جنيه للشراء.

18.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



18.68 جنيه للشراء.

18.86 جنيه للبيع.