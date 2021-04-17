اليوم السابع
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السبت، 17 أبريل 2021 04:03 م
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سعر الدولار اليوم السبت 17-4-2021 فى مصر

السبت، 17 أبريل 2021 10:07 ص
سعر الدولار اليوم السبت 17-4-2021 فى مصر الدولار
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الدولار اليوم السبت 17-4-2021، أمام الجنيه المصرى، وسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند 15.61جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل 15.62جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الأسبوعية بالبنوك.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
 

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.


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سعر الدولار اليوم

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