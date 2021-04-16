اليوم السابع
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تعرف على سعر اليورو اليوم الجمعة مسجلًا 18.67 جنيه

الجمعة، 16 أبريل 2021 11:43 ص
تعرف على سعر اليورو اليوم الجمعة مسجلًا 18.67 جنيه يورو
كتبت : سماح حمدى

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استقر سعر اليورو اليوم الجمعة أمام الجنيه فى بعض البنوك العاملة فى مصر، ليثبت فى البنك الأهلى المصرى عند 18.69 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك المركزى المصرى 18.69 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت.
 
 
وفى سياق متصل استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 16-4-2021، الموافق رابع يوم من شهر رمضان الكريم أمام الجنيه المصرى، حيث استقر سعر الدولار، وثبت أيضا سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، 49.01 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.
 

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتإلى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.69 جنيه للشراء.
 
18.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.67 جنيه للشراء.

18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.66 جنيه للشراء.

18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.70 جنيه للشراء.

18.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.68 جنيه للشراء.
 
18.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.73 جنيه للشراء.

18.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.68 جنيه للشراء.
 
18.86 جنيه للبيع.
 

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