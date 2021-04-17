كتبت ـ ريهام الباشا

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 17-4-2021، أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات في البنوك اليوم، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.98 جنيه للشراء، 52.10 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 51.78 جنيه للشراء، 52.19 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى مسجلا 15.61جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل 15.62جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو استقرارا عند 18.67 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى



51.78 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى



48.98 جنيه للشراء.

52.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر



48.98 جنيه للشراء.

52.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس



51.80 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib



48.98 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية



49.07 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى



48.51 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.