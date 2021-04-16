اليوم السابع
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استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة لعدم وجود تعاملات بالبنوك

الجمعة، 16 أبريل 2021 09:47 ص
استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة لعدم وجود تعاملات بالبنوك دولار
كتبت : سماح حمدى

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استقر سعر الدولار، اليوم الجمعة 16-4-2021، أمام الجنيه المصرى،  الموافق رابع أيام شهر رمضان الكريم، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 15.61جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وفي بنك "القاهرة" سجل 15.63جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.
 
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.
 
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.63 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع.
 

أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

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الدولار

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