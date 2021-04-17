اليوم السابع
Ads
السبت، 17 أبريل 2021 04:56 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

دراسة: السمنة تزيد فرص الإصابة بتلف القلب والأوعية الدموية

السبت، 17 أبريل 2021 03:00 م
دراسة: السمنة تزيد فرص الإصابة بتلف القلب والأوعية الدموية السمنة
كتبت مروة هريدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

السمنة ليست جيدة إذا استمرت لفترات طويلة دون علاجها والسيطرة عليها، من الممكن أن يترتب عليها العديد من المخاطر الصحية، ومن المعروف أن السمنة هى سبب لمعظم الأمراض المزمنة مثل داء السكرى وأمراض القلب، وربط العلماء الآن بين الاحتفاظ بالسمنة على المدى الطويل والمضاعفات التى قد تؤدى إلى الوفاة، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

وذكرت دراسة أجرتها جامعة نوتنجهام ونشرتها مجلة "BMC Public Health"، أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم يشير إلى السمنة وأن الزيادة الثابتة فى مؤشر كتلة الجسم تعنى الاحتفاظ بالوزن مع الزيادة وهو عامل خطير يُهدد بالإصابة بالعديد من الأمراض التى قد تؤدى إلى الوفاة.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة هم أكثر عرضة للإصابة بفشل أو تلف القلب والأوعية الدموية، حيث أوضحت المؤلفة الرئيسية لهذه الدراسة الدكتورة باربرا آيين، قائلة "لقد وجدنا أنه على الرغم من الجهود الواسعة للوقاية من السمنة وإدارتها، فإن غالبية البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة تستمر معهم على المدى الطويل، وهناك حاجة ماسة إلى سياسات وتدخلات لإدارة الوزن أكثر فعالية لمعالجة هذا العبء المتزايد وما يرتبط به من أضرار صحية بالغة".

 

السمنة

 

وفى بحث أجرته مؤسسة القلب البريطانية فإن عدد الأشخاص الذين يعانون من السمنة تضاعف تقريبًا منذ التسعينيات، حيث أثبت أن هناك ما يقرب من 31 ألف حالة وفاة سنوية بسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية الناجمة عن السمنة.

 

11
 

وقال الخبراء إن أسباب السمنة معقدة ولا يمكن معالجتها بشكل فعال من خلال التركيز على قوة الإرادة الفردية وممارسة الرياضة واتباع نظام صحى فحسب، بل يتطلب الأمر معالجة العوامل الرئيسية التى تؤدى إلى خلق بيئة غير صحية.


السمنة

اضرار السمنة

أسباب امراض القلب

مخاطر السمنة

السكتات الدماغية

تلف الاوعية الدموية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السمنة وعدم ممارسة الرياضة يزيدان فرص أمراض القلب للرجال تحت الأربعين

الخميس، 08 أبريل 2021 11:00 م

يوم الصحة العالمى..7 معلومات عن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والسمنة والسكرى

الأربعاء، 07 أبريل 2021 11:30 ص

كيف يساعد معدن السيلينيوم فى الوقاية من السمنة.. وما الأطعمة التى تحتوى عليه

الجمعة، 02 أبريل 2021 11:00 م

احذر.. السرعة فى تناول الطعام تُهددك بالسمنة

الجمعة، 26 مارس 2021 11:00 م

7 عادات تحميك من السرطان.. أبرزها تجنب السمنة والوجبات السريعة

الثلاثاء، 23 مارس 2021 10:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة