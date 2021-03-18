اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 مارس 2021 11:11 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

دراسة تكشف مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا على الدماغ والأوعية الدموية

الخميس، 18 مارس 2021 10:00 م
دراسة تكشف مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا على الدماغ والأوعية الدموية تأثيرات كورونا على الدماغ
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحاول الباحثون كشف أسرار كيفية تأثير فيروس كورونا على الدماغ، بما فى ذلك كيفية تأثيره على حاسة الشم، وفى حين أن فيروس كورونا مرض تنفسى فى المقام الأول، تشير التقديرات إلى أن ثلث المرضى فى المستشفى يعانون من أعراض عصبية، بما فى ذلك الدوخة والصداع، وتشير الدراسات إلى أن السكتة الدماغية قد تحدث فى ما يصل إلى 5% من المرضى فى المستشفيات.

وفحص فريق من العلماء فى وكالة الأبحاث الحكومية الأمريكية المعهد الوطنى للصحة (NIH) عينات من أنسجة المخ لمرضى كورونا المتوفين.

مضاعفات كورونا على الدماغ
مضاعفات كورونا على الدماغ

ووجد علماء الأعصاب المشاركين فى البحث وفقا لتقرير موقع stuff، تغيرات شديدة فى أنسجة المخ لدى مصابى كورونا، وخصوصا فيما يسمى البصلة الشمية: وهى الجزء الصغير من الدماغ الذى يمكننا من الشم.

والبصلة الشمية هى الجزء الوحيد من الدماغ المتصل - عبر الأنف - بالعالم الخارجى، مما يجعله عرضة للملوثات والفيروسات، وأظهرت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسى التى أجراها علماء المعاهد الوطنية للصحة وجود بقع فى أنسجة البصلة الشمية وجذع الدماغ فى مرضى كورونا تشبه النزيف.

الأعراض الدماغية نتيجة كورونا
الأعراض الدماغية نتيجة كورونا

ودرس الباحثون استجابة التهابية مرتبطة عادةً بالسكتة الدماغية والأمراض الالتهابية العصبية مثل مرض ألزهايمر وباركنسون والتصلب المتعدد، وقال العلماء إن مقدار الالتهاب وتلف الأوعية الدموية كان مفاجئًا.

وقال العلماء إن المفتاح الرئيسى للببحث هو أن هناك تأثيرات عصبية واضحة لدى المصابين بـ فيروس كورونا.


التأثيرات الدماغية على مرضى كورونا

مرضى كورونا والمضاعفات الدماغية

السكتة الدماغية

تلف الأوعية الدموية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة