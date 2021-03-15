اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مارس 2021 06:24 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

نصائح للوقاية من السكتة الدماغية.. التزم بممارسة الرياضة وتجنب التدخين

الإثنين، 15 مارس 2021 06:00 م
نصائح للوقاية من السكتة الدماغية.. التزم بممارسة الرياضة وتجنب التدخين نصائح للوقاية من السكتة الدماغية
كتبت مروة هريدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تؤدي السكتة الدماغية إلى إعاقة دائمة وإذا نجوت منها فإنك شخص محظوظ، حيث أن حالات الناجين من السكتة الدماغية لا تتعدى نسبة 50% تقريبًا، وحذرت جمعية السكتات الدماغية من أن هذا المرض الخطير يصيب شخصًا كل خمس دقائق فى المملكة المتحدة، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

 

3

 

- فيما يلى.. أنماط أساسية يمكن اتباعها لتقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية:

1- اتباع نظام غذائى صحى

من أفضل الطرق للوقاية من السكتة الدماغية اتباع نظام غذائى صحى، حيث يُقلل من فرص الإصابة بثلاث حالات صحية مرتبطة بشدة بالسكتة الدماغية، فإذا كنت تعانى من نسبة دهون عالية بالجسم أو تعانى من ارتفاع ضغط الدم أو السمنة فأنت أكثر عُرضة للإصابة بالسكتة الدماغية، لذلك من المهم اتباع نظام غذائى قليل الدسم وغنى بالألياف قدر الإمكان.

2- ممارسة الرياضة

طريقة رئيسية أخرى للوقاية من السكتة الدماغية هى ممارسة الرياضة باعتدال لمدة 30-60 دقيقة يوميًا، حيث يقلل ذلك من مخاطر الإصابة بهذا المرض الخطير، مثل المشى أو الجرى.

3- الإقلاع عن التدخين

حذرت الجمعية الخيرية البريطانية من أن التدخين يضاعف من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حيث من المهم الإقلاع عن التدخين حتى لو فى وقت متأخر أفضل من عدم التوقف على الإطلاق، ويمكنك تحقيق ذلك من خلال طلب الدعم من العائلة والأصدقاء، والابتعاد عن الأماكن التى تتوافر بها السجائر وغيرها من الطرق التى تساعدك بالتخلى عن هذه العادة السيئة غير الصحية.

4- تقليل تناول الكحوليات

يمكن أن يزيد شرب الكثير من الكحول من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، لذلك لابد من الاعتدال فى تناوله.

 

السكتة الدماغية
 

- فيما يلى.. أعراض الإصابة بالسكتة الدماغية

1- سقوط جانب واحد من الوجه أو الفم أو العين.

2- عدم القدرة على رفع الذراعين أو الشعور بتنميل فى ذراع واحد.

3- كلام غير واضح ومشوش أو قد يفقد الشخص القدرة نهائيًا عن التحدث، وقد يواجهون أيضًا مشاكل فى فهم ما يقوله الآخرين.


اعراض السكتة الدماغية

اسباب الاصابة بالسكتة الدماغية

طرق الوقاية من السكتة الدماغية

نسب الشفاء من السكتة الدماغية

اهمية ممارسة الرياضة

اضرار التدخين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دراسة هندية: النساء أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية

الأحد، 14 مارس 2021 02:00 م

تناول الأطعمة النباتية الصحية يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 10٪.. دراسة توضح

الخميس، 11 مارس 2021 09:00 م

7 علامات تؤكد تأثر دمك بعدوى كورونا أخطرها السكتة الدماغية

الأربعاء، 24 فبراير 2021 03:00 م

هل يؤدى الإجهاد والتوتر فى العمل إلى السكتة الدماغية؟

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 08:00 م

تصوير الأوعية الدموية بالأشعة يساعد على تشخيص السكتة الدماغية

الإثنين، 22 فبراير 2021 04:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة