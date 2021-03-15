نصائح للوقاية من السكتة الدماغية.. التزم بممارسة الرياضة وتجنب التدخين

كتبت مروة هريدى

تؤدي السكتة الدماغية إلى إعاقة دائمة وإذا نجوت منها فإنك شخص محظوظ، حيث أن حالات الناجين من السكتة الدماغية لا تتعدى نسبة 50% تقريبًا، وحذرت جمعية السكتات الدماغية من أن هذا المرض الخطير يصيب شخصًا كل خمس دقائق فى المملكة المتحدة، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

- فيما يلى.. أنماط أساسية يمكن اتباعها لتقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية:

1- اتباع نظام غذائى صحى

من أفضل الطرق للوقاية من السكتة الدماغية اتباع نظام غذائى صحى، حيث يُقلل من فرص الإصابة بثلاث حالات صحية مرتبطة بشدة بالسكتة الدماغية، فإذا كنت تعانى من نسبة دهون عالية بالجسم أو تعانى من ارتفاع ضغط الدم أو السمنة فأنت أكثر عُرضة للإصابة بالسكتة الدماغية، لذلك من المهم اتباع نظام غذائى قليل الدسم وغنى بالألياف قدر الإمكان.

2- ممارسة الرياضة

طريقة رئيسية أخرى للوقاية من السكتة الدماغية هى ممارسة الرياضة باعتدال لمدة 30-60 دقيقة يوميًا، حيث يقلل ذلك من مخاطر الإصابة بهذا المرض الخطير، مثل المشى أو الجرى.

3- الإقلاع عن التدخين

حذرت الجمعية الخيرية البريطانية من أن التدخين يضاعف من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حيث من المهم الإقلاع عن التدخين حتى لو فى وقت متأخر أفضل من عدم التوقف على الإطلاق، ويمكنك تحقيق ذلك من خلال طلب الدعم من العائلة والأصدقاء، والابتعاد عن الأماكن التى تتوافر بها السجائر وغيرها من الطرق التى تساعدك بالتخلى عن هذه العادة السيئة غير الصحية.

4- تقليل تناول الكحوليات

يمكن أن يزيد شرب الكثير من الكحول من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، لذلك لابد من الاعتدال فى تناوله.

- فيما يلى.. أعراض الإصابة بالسكتة الدماغية

1- سقوط جانب واحد من الوجه أو الفم أو العين.

2- عدم القدرة على رفع الذراعين أو الشعور بتنميل فى ذراع واحد.

3- كلام غير واضح ومشوش أو قد يفقد الشخص القدرة نهائيًا عن التحدث، وقد يواجهون أيضًا مشاكل فى فهم ما يقوله الآخرين.