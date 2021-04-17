اليوم السابع
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توزيع شهادات أمان على العمالة غير المنتظمة وتكريم المتميزين بشمال سيناء

السبت، 17 أبريل 2021 04:04 م
توزيع شهادات أمان على العمالة غير المنتظمة وتكريم المتميزين بشمال سيناء توزيع شهادات أمان علي العمالة غير المنتظمة
شمال سيناء - محمد حسين

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احتفلت محافظة شمال سيناء بتوزيع شهادات أمان والتأمين ضد الحوادث على العمالة غير المنتظمة .

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان اليوم، أن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قام بتوزيع الشهادات بديوان المحافظة  ، وأكد أن شهادات أمان والتأمين ضد الحوادث هى حصن أمان للعمالة الغير منتظمة بفضل توجيهات السيد الرئيس لحماية حقوق العمالة الغير منتظمة التى شملها التأمين ضد الحوادث وتكريم أصحابها منوها الى أنه سبق الاهتمام بفئة الصيادين بسبب الظروف الصعبة التى تواجههم ثم الانتقال الى عمال النظافة وبعض الفئات الأخرى لتوفير الرعاية لها ، وأنه يجب توعية جميع الفئات من العاملين الغير منتظمين لتشملهم رعاية الدولة وتوفير المساعدات لهم ولأولادهم وأسرهم من بعدهم .

وأضاف محمد سالم سليمان مدير عام القوى العاملة بشمال سيناء أن هذه الدفعة من شهادات أمان والتأمين ضد الحوادث منحة وهدية مقدمة من السيد الرئيس للعمالة الغير منتظمة منهم : عدد 620 من الصيادين ، عدد 262 من العمالة المؤقتة الغير منتظمة من عمال النظافة والفئات الأخرى .

وأشار الى أن الشهادة مجانية بفئة 500 جنيها وتستمر على مدار عام واحد للاستفادة منها ، وقد سبق استفادة عدد من الصيادين وغيرهم من العمالة الغير منتظمة .

ومن جهتهم أشاد عدد كبير من العاملين بجهود الرئيس السيسى لرفع المعاناة عن كاهلهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم .

ومن جهة أخرى تم على هامش توزيع شهادات أمان تكريم عدد من العاملين بمديرية القوى العاملة ووحدة العمالة الغير منتظمة نظير جهودهم الكبيرة فى خدمة العمالة بمختلف فئاتها على مستوى المحافظة .


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سيناء

العريش

محافظ شمال سيناء

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