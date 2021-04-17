اليوم السابع
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التشيك تعتزم طرد 18 دبلوماسيا روسيا للاشتباه في تورط موسكو بانفجارعام 2014

السبت، 17 أبريل 2021 10:02 م
التشيك تعتزم طرد 18 دبلوماسيا روسيا للاشتباه في تورط موسكو بانفجارعام 2014 موسكو
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية التشيكية، اليوم السبت، أنها بصدد طرد 18 دبلوماسيا روسيا من البلاد.


وقال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش ووزير الخارجية يان هاماتشيكن - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت - إن "الحكومة قررت طرد 18 موظفا بالسفارة الروسية؛ للاشتباه في تورط المخابرات الروسية في انفجار بمخزن أسلحة عام 2014".


تأتي الخطوة التشيكية بعد يومين من إعلان واشنطن فرض عقوبات واسعة على روسيا، تشمل إجراءات تستهدف 32 شخصا وكيانا وتطبيق حظر على شراء سندات الحكومة الروسية بدءا من 14 يونيو وطرد 10 دبلوماسيين روس.


من جهتها، أعلنت روسيا اتخاذها إجراءات للرد على العقوبات من قبل الولايات المتحدة، بينها طرد 10 دبلوماسيين أمريكيين، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل فقط جزءا من الإمكانيات المتوفرة لديه


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