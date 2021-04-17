البورصة تكشف تغيير ملكية كبار المستثمرين بالشركات العقارية في الربع الأول

كتب هانى الحوتى

كشفت تقارير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين لعدد من كبرى الشركات العقارية المدرجة ب البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام، تنفيذًا للمادة رقم 30، على رأسها رفع المساهم إبراهيم إبراهيم إبراهيم الصعيدي من 133.1 مليون سهم تعادل 13.270% إلى 135.3 مليون سهم تعادل 13.493% بشركة عامر جروب، واستقرت حصص المساهمين SOL GLOBAL HOLDING LIMITED، AMER WAKF LTD، LANTESS INTERNATIONAL LIMITED، عند 365.1 مليون سهم تعادل 36.397%، 100.2 مليون سهم تعادل 9.984%، 75.2 مليون سهم تعادل 7.495%.

كما رفع المساهم شركة أسماك حصتها بمجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب من 69.6 مليون سهم تعادل 5.952% إلى 134.8 مليون سهم تعادل 11.51%، ورفع المساهم هاشم حسين غنيم من 110 مليون سهم تعادل 9.399% إلى 119.952 مليون سهم تعادل 10.25%، كما رفعت المساهمة مروة محمد الأمين حصته من 79.436 مليون سهم تعادل 6.788% إلى 79.436 مليون سهم تعادل 6.79%، فيما تراجعت حصة المساهم عبد السلام مسعود عبد الكريم من 164.1 مليون سهم تعادل 14.021% إلى 98.98 مليون سهم تعادل 8.46%، وتخارج المساهم محمود لاشين بعدما باع حصته البالغة 58.6 مليون سهم تعادل 5.003%.

ورفع المساهم أكت فاينانشيال للاستشارات (ومجموعتها المرتبطة) بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك من 51.2 مليون سهم تعادل 14.66% إلى 56.8 مليون سهم تعادل 15.94%، في المقابل انخفضت حصص المساهمين شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودوة، RA SIX HOLDINGS LIMITED، RIMCO EGT INVEDTMENT LLC، أكويتي القابضة للاستثمار، من 48.3 مليون سهم تعادل 13.84% إلى 48.3 مليون سهم تعادل 13.57%، ومن 35.1 مليون سهم تعادل 10.05% إلى 35.096 مليون سهم تعادل 9.85%، ومن 31.992 مليون سهم تعادل 9.16% إلى 31.992 مليون سهم تعادل 8.98%، ومن 25.484 مليون سهم تعادل 7.30% إلى 25.484 مليون سهم تعادل 7.15%، ومن 17.6 مليون سهم تعادل 5.05% إلى 17.7 مليون سهم تعادل 4.97%، على التوالي.

وشراء المساهمين منال بنت محمد بنت أحمد بنت حسن، شركة دراية المالية، شركة الإنماء للاستثمار، 890 ألف سهم تعادل 15.146%، 477.8 ألف سهم تعادل 8.13%، 381.2 ألف سهم تعادل 6.487%، على التوالي، واستقرت فؤاد محمد ثنيان الغانم عند 2.6 مليون سهم تعادل 44.639%.

فيما خفض المساهمان محمد ممدوح الماوي، برهان الدين خالد سيف الدين حصتهما بالشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي من 767 ألف سهم تعادل 15.34% إلى 750 ألف سهم تعادل 15%، ومن 345.5 ألف سهم تعادل 6.909% إلى 273 ألف سهم تعادل 5.459%، وخفض البنك العقاري المصري العربي حصته بالشركة من 360.9 ألف سهم تعادل 7.218% إلى 309.1 ألف سهم تعادل 6.182%، واستقرت حصص المساهمين باهر محمد العناني، مصطفى أحمد علي، عبد الحميد رامز بعاصيري عند 833.5 ألف سهم تعادل 16.67%، 760.3 ألف سهم تعادل 15.206%، 459.9 ألف سهم تعادل 9.198%.