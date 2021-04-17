اقتصاد منطقة اليورو يصمد فى مواجهة الإغلاق بسبب فيروس كورونا

يزداد اقتصاد منطقة اليورو مرونة وصمودا في مواجهة عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، وفقا لأرقام تظهر أن الشركات والأسر تتكيف مع أحدث القيود، ما يزيد من الآمال في أن إنتاج المنطقة سيصمد بشكل أفضل هذا العام عما كان عليه في العام الماضي.

تظهر بيانات التنقل من جوجل أن الزيارات إلى أماكن البيع بالتجزئة والترفيه زادت منذ يناير عبر معظم اقتصادات منطقة اليورو، ما يشير إلى انتعاش النشاط في الشهر الماضي، على الرغم من عمليات الإغلاق الجديدة في عديد من البلدان بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

وقال بيرت كولين، كبير الاقتصاديين في بنك آي إن جي ING الهولندي: "على الرغم من تمديد إجراءات الإغلاق، تظهر البيانات عالية التردد بالفعل أن الانتعاش قد بدأ".

وتتماشى القفزة في التنقل مع مؤشرات مديري المشتريات التي ارتفعت الشهر الماضي وتحسن معنويات المستهلكين والشركات التي تم الكشف عنها في الاستطلاعات الأخيرة. قال كولين إن ذلك "يقودنا إلى الاعتقاد بأن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول قد يكون أكثر اعتدالا مما كان متوقعا في البداية".

وتحسنت معنويات المستثمرين بشأن الاقتصاد الألماني بشكل حاد في الشهر الماضي ووصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، وفقا لاستطلاع أجراه مركز زيو Zew للأبحاث الاقتصادية شمل 178 محللا في الأسبوعين الأولين من أبريل ونشر يوم الثلاثاء.

على الرغم من تراجع الثقة بشأن الأشهر القليلة المقبلة بشكل غير متوقع، وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020، قال أكيم وامباك، رئيس مركز زيو، إن التوقعات "لا تزال عند مستوى عال للغاية ويقدر أن الوضع الحالي أفضل بكثير مما كان عليه في (مارس)".