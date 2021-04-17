أسعار العملات اليوم السبت 17-4-2021 بالبنوك المصرية

كتبت ريهام الباشا

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 17-4-2021، أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك، حيث سجل سعر الدولار ثباتا عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودى استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، 4.18 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم



استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم



استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.67 جنيه للشراء، 18.84 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.48 جنيه للشراء، 21.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم



استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم



استقر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 48.98 جنيه للشراء، و52.10 جنيه للبيع.