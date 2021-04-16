9 فروق بين عداد الكهرباء مسبوق الدفع والتقليدى.. الأول لا يحتاج لتدخل بشرى

كتبت رحمة رمضان

يعتبر عداد الكهرباء مسبوق الدفع فى مصلحة المواطن و الدولة معا مقارنة بالعداد التقليدي ، ومن أهم مميزات العدادات مسبوقة الدفع أنها لا تحتاج إلى تدخل للعنصر البشرى و يتحمل المسترك قيمة الاستهلاك الفعلى فقط ، علاوة على تجنب أخطاء الفواتير ، و فيما يلي أهم ما يميز العداد مسبق الدفع عن العداد التقليدى :



1- بتحمل المشترك قيمة الاستهلاك الفعلى فقط لاستهلاكه من الكهرباء.



2- لا تختلف أسعار الشرائح التى حددتها الوزارة للكيلو وات ساعة فى العداد مسبوق الدفع.



3- تجنب مشكلة عدم انتظام المحصل و التى تودى لتراكم مديونية على المشترك.



4- تجنب تسجيل قراءات خاطئة مما يودى لاصدار فواتير خاطئة.



5- هناك ـ9 مليون مشترك يستخدم العداد مسبوق الدفع حتى الان أصبحوا لا يعانوا من مشاكل الفواتير.



6- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنسبة 92% و تقليل الخسائر المالية للقطاع.



7- ساعدت العدادات مسبوقة الدفع فى ترشيد الاستهلاك لانها تمكن المستهلك من معرفة رصيده و بالتالى يتمكن من خفض الاستهلاك.



8- تتمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدماً قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.



9- سهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الالكترونى جعلت المواطن يقبل على هذا النوع من العداد ويتمتع بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة.

