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9 فروق بين عداد الكهرباء مسبوق الدفع والتقليدى.. الأول لا يحتاج لتدخل بشرى

الجمعة، 16 أبريل 2021 08:00 ص
9 فروق بين عداد الكهرباء مسبوق الدفع والتقليدى.. الأول لا يحتاج لتدخل بشرى عداد كهرباء مسبوق الدفع
كتبت رحمة رمضان

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يعتبر عداد الكهرباء مسبوق الدفع فى مصلحة المواطن و الدولة معا مقارنة بالعداد التقليدي ، ومن أهم مميزات العدادات مسبوقة الدفع أنها لا تحتاج إلى تدخل للعنصر البشرى و يتحمل المسترك قيمة الاستهلاك الفعلى فقط ، علاوة على تجنب أخطاء الفواتير ، و فيما يلي أهم ما يميز العداد مسبق الدفع عن العداد التقليدى :

1- بتحمل المشترك قيمة الاستهلاك الفعلى فقط لاستهلاكه من الكهرباء.

2- لا تختلف أسعار الشرائح التى حددتها الوزارة للكيلو وات ساعة فى العداد مسبوق الدفع.

3- تجنب مشكلة عدم انتظام المحصل و التى تودى لتراكم مديونية على المشترك.

4- تجنب تسجيل قراءات خاطئة مما يودى لاصدار فواتير خاطئة.

5- هناك ـ9 مليون مشترك يستخدم العداد مسبوق الدفع حتى الان أصبحوا لا يعانوا من مشاكل الفواتير.

6- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنسبة 92% و تقليل الخسائر المالية للقطاع.

7- ساعدت العدادات مسبوقة الدفع فى ترشيد الاستهلاك لانها تمكن المستهلك من معرفة رصيده و بالتالى يتمكن من خفض الاستهلاك.

8- تتمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدماً قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.

9- سهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الالكترونى جعلت المواطن يقبل على هذا النوع من العداد  ويتمتع بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة.
 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

العداد مسبوق الدفع

مميزات عداد الكهرباء مسبوق الدفع

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