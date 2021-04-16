10 فوائد صحية لزيت شجرة الشاى..مزيل طبيعى لرائحة العرق

كتبت مروة هريدى

زيت شجرة الشاى هو زيت أساسى متعدد الأغراض له العديد من الخصائص الطبية ويمكن أن يساعد فى علاج السعال ونزلات البرد، كما أن له العديد من الاستخدامات الأخرى فهو مفيد لصحة البشرة والشعر والأظافر وغيرها، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- فيما يلى.. 10 فوائد صحية لزيت شجرة الشاى:

1- له خصائص مضادة للجراثيم

يشتهر زيت شجرة الشاي بخصائصه المضادة للبكتيريا مما يساعد على التئام الجروح والإصابات الطفيفة، حيث يعمل كمطهر ويمنع تطور العدوى فى الجروح المفتوحة.

2- يعمل كمطهر طبيعى لليد

زعمت العديد من الدراسات أن زيت شجرة الشاى يمكن أن يعمل كمطهرات طبيعية لليد لقتل والقضاء على العديد من الفيروسات والبكتيريا، كما يمكن أن يساعد هذا الزيت فى الوقاية من الأمراض بما فى ذلك نزلات البرد والأنفلونزا.

3- يعالج حب الشباب

يمكن أن يحارب مشاكل حب الشباب ويخفف الآلام الناتجة عنها، حيث أشارت الدراسات إلى أن زيت شجرة الشاى فعال لعلاج حب الشباب.

4- مزيل عرق طبيعى

يعمل زيت شجرة الشاى كمزيل عرق طبيعى، حيث تساعد خصائصه المضادة للبكتيريا فى القضاء على البكتيريا التى تتطور فى المناطق المتعرقة من الجسم مثل الإبطين.

5- يعالج رائحة الفم الكريهة

وفقًا للأبحاث، يمكن لزيت شجرة الشاى مقاومة الجراثيم الموجودة فى الفم ويمنع أيضًا رائحة الفم الكريهة عن طريق التخلص من الجراثيم المسئولة عن تسوس الأسنان.

6- يعالج التهابات الجلد

نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات، يمكن لزيت شجرة الشاى علاج تهيج الجلد والحساسية، حيث يوفر الراحة فى المناطق الملتهبة على الجلد ويقلل أيضًا من الألم والحكة الناتجة عن ذلك.

7- يقلل من نمو العفن على الفاكهة والخضار

وفقًا للخبراء فإن زيت شجرة الشاى له خصائص مضادة للفطريات يمكن أن تمنع تلف وعفن الفواكه والخضروات خلال المناخ الدافئ والرطب.

8- يخفف من أعراض الصدفية

فى حين أنه لا يوجد علاج محدد لهذه المشكلة الطبية من الممكن تخفيف الصدفية بمساعدة زيت شجرة الشاى نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات التى تساعد فى تخفيف الآلام التى تسببها الصدفية.

9- علاج قشرة الرأس

يمكن أن يكون زيت شجرة الشاى علاجًا طبيعيًا لقشرة الرأس، حيث قد يقلل من ظهورها ويمنع الحكة الناتجة عنها.

10- مطهر للأسطح

يمكن أيضًا استخدام زيت شجرة الشاى كمطهر لتنظيف الأسطح الملوثة والقذرة، حيث أن له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات تساعد فى التخلص من الجراثيم والفيروسات التى تعرضنا للمرض، وعلى عكس المطهرات الكيميائية الأخرى فهو آمن.