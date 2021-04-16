مخاوف من مقاومة الملاريا للأدوية.. تعرف على أسباب الإصابة وطرق العدوى

كتبت إيناس البنا

تزايدت المخاوف من تحور داء الملاريا بعد أن كشف باحثون عن أول دليل سريرى على أن الطفرات المقاومة للأدوية للطفيلى المسئول عن الملاريا تتقدم فى أفريقيا.

ولطالما قلق الخبراء بشأن ظهور مقاومة الأدوية فى جميع أنحاء القارة، والتى تسببت فى أكثر من 90% من وفيات الملاريا فى جميع أنحاء العالم فى عام 2019، وظهرت دراسة جديدة نُشرت فى The Lancet أكدت هذه المخاوف.

ووجدت الدراسة وفقا لتقرير موقع globaltimes أنه فى التجارب السريرية، استمر المرض لفترة أطول لدى الأطفال الذين يتلقون علاجًا قياسيًا للملاريا إذا أصيبوا بسلالات متحولة من المرض.



الملاريا

وظلت فعالية العلاجات المركبة القائمة على مادة الأرتيميسينين مرتفعة، لكن الباحثين قالوا إن هناك حاجة ملحة لمزيد من المراقبة في رواندا، حيث أجريت الدراسة، وكذلك فى البلدان المجاورة.

تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى وجود ما يقدر بنحو 229 مليون حالة إصابة بالملاريا فى جميع أنحاء العالم، وقتل المرض أكثر من 400 ألف شخص فى عام 2019 أكثر من ثلثيهم من الأطفال، وتسبب الملاريا طفيلى Plasmodium falciparum، الذى تنقله إناث البعوض من عدة عشرات من الأنواع فى جنس Anopheles.

وقالت الكاتبة الرئيسية ألين يويمانا، الباحثة فى مركز رواندا للطب الحيوى فى كيغالى، "تظهر دراستنا أن المقاومة بدأت تصبح أكثر شيوعًا".

تم تقديم العلاجات التوليفية القائمة على مادة الأرتيميسينين فى أوائل العقد الأول من القرن الحالى، وهى أكثر علاجات الملاريا فعالية والأكثر استخدامًا، يجمع الدواء بين مكون مادة الأرتيميسينين الذى يزيل معظم مسببات الأمراض من جسم المريض فى غضون ثلاثة أيام.

ما هى الملاريا؟

وفقا لتقرير الموقع الطبى "healthline" فإن الملاريا مرض يهدد الحياة، وينتقل عادةً من خلال لدغة بعوضة Anopheles المصابة، ويحمل البعوض المصاب طفيلي المتصورة، وعندما تلدغك هذه البعوضة ، يتم إطلاق الطفيل في مجرى الدم.

بمجرد أن تصبح الطفيليات داخل جسمك، فإنها تنتقل إلى الكبد حيث تنضج، وبعد عدة أيام ، تدخل الطفيليات الناضجة إلى مجرى الدم وتبدأ في إصابة خلايا الدم الحمراء، في غضون 48 إلى 72 ساعة، تتكاثر الطفيليات داخل خلايا الدم الحمراء ، مما يؤدي إلى انفجار الخلايا المصابة.

وتستمر الطفيليات في إصابة خلايا الدم الحمراء، ما يؤدى إلى ظهور أعراض تحدث فى دورات تستمر من يومين إلى ثلاثة أيام فى كل مرة، وتوجد الملاريا عادة فى المناخات الاستوائية وشبه الاستوائية حيث يمكن أن تعيش الطفيليات.

ما الذى يسبب الملاريا؟

يمكن أن تحدث الملاريا إذا لدغتك بعوضة مصابة بطفيل، وهناك أربعة أنواع من طفيليات الملاريا التي يمكن أن تصيب البشر: المتصورة النشيطة والمتصورة البيضية والمتصورة الملاريا والمتصورة المنجلية.

تتسبب المتصورة المنجلية في شكل أكثر خطورة من المرض وأولئك الذين يصابون بهذا النوع من الملاريا يكونون أكثر عرضة للوفاة، ويمكن للأم المصابة أيضًا أن تنقل المرض إلى طفلها عند الولادة.

تنتقل الملاريا عن طريق الدم، لذلك يمكن أيضًا أن تنتقل من خلال:

زرع الأعضاء

نقل الدم

استخدام الإبر أو الحقن المشتركة

ما هى أعراض الملاريا؟

تظهر أعراض الملاريا عادةً فى غضون 10 أيام إلى 4 أسابيع بعد الإصابة، وفى بعض الحالات، قد لا تظهر الأعراض لعدة أشهر، ويمكن لبعض طفيليات الملاريا أن تدخل الجسم لكنها تظل نائمة لفترات طويلة من الزمن.

تشمل الأعراض الشائعة للملاريا ما يلي: