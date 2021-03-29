6 علاجات منزلية لمكافحة مضاعفات الملاريا.. أبرزها الحلبة والكركم

كتب محمود جلال

الملاريا هي واحدة من أكثر الأمراض انتشارًا في جميع أنحاء العالم، والمرض ينتج بشكل رئيسي عن لدغة أنثى بعوضة الأنوفيلس المصابة، وينتقل الطفيل إلى جسمك عندما تلدغك بعوضة ثم ينتشر بسرعة في مجرى الدم، وحتى ينتقل إلى الكبد، ولا يوجد دواء مناسب متاح لعلاج الملاريا، التقرير التالي يرصد 6 علاجات منزلية فعالة للملاريا، بحسب موقع "only my health".

ثمار الحمضيات

يعتبر ثمار الحمضيات معززات المناعة بسبب خصائصها المفيدة، يساعد فيتامين سي الموجود فيها في السيطرة على الحمى، كما يمنع انتشار العدوى ويدفع الجسم إلى الشفاء بشكل أسرع.



ثمار الحمضيات

الزنجبيل

الزنجبيل أيضا علاج منزلي مفيد للغاية للملاريا، كما أنه دواء طبيعي معروف لمكافحة الملاريا، يمكن غلي الزنجبيل بالماء ثم تحويله إلى خلطة لذيذة تساهم بالتأكيد في الشفاء العاجل من هذا المرض.

الطبيعة المضادة للبكتيريا المتوفرة بالزنجبيل تجعل المرض لا ينتشر ويزداد أكثر، كما أن الزنجبيل يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات والالتهابات التي يمكن أن توفر الراحة من أعراض مثل الألم والغثيان.

الكركم

يساعد الكركم في طرد السموم الضارة من الجسم والتي تتراكم بسبب عدوى البلازموديوم، كما يساعد في قتل طفيليات الملاريا، وتساعد الخصائص المضادة للالتهابات في تقليل آلام العضلات والمفاصل الشائعة في الملاريا.

القرفة

للقرفة خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات، والقرفة تساعد بشكل أساسي في التعامل مع أعراض الملاريا، كما يساعد هذا المشروب في محاربة الأعراض الأكثر شيوعًا مثل الحمى والصداع والإسهال، كما أنه يقلل من الألم والأعراض الأخرى الموجودة في الملاريا.

بذور الحلبة

ارتفاع درجة الحرارة لدى المصابين بالملاريا يؤدي أيضًا إلى ضعف في الجسم، ويعتقد أن بذور الحلبة من أفضل العلاجات المنزلية لتقليل الضعف الناجم عن هذا المرض الفتاك، حيث تزيد من عملية الشفاء من الملاريا من خلال تعزيز مناعتك وقتل طفيليات الملاريا.

الريحان

يحتوي الريحان على خواص مضادة للبكتيريا، وهو مكون نشط يعالج ويقتل العدوى التي تسببها الملاريا، يتوفر الريحان في الغالب في البلدان الاستوائية وهو أيضًا مكون رئيسي في أدوية الايورفيدا كما أنه مفيد للغاية في تقليل أعراض الملاريا.