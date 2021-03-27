ماذا يحدث بجسمك عند التعرض للدغات الملاريا وما أبرز العلاجات المنزلية؟

ندى سليم

لدغات الملاريا واحدة من أكثر الأمراض الخطيرة وانتشارًا في جميع أنحاء العالم، والتي تكون ناتجة عن لدغة أنثى بعوضة الأنوفيليس والتي تنتشر بسرعة في مجرى الدم وتنتقل إلى الكبد، طبقا لما ورد في موقع Only my health.

كيف تنتقل طفيليات الملايا الى جسمك؟



ينتقل الطفيل إلى جسمك عندما تلدغك بعوضة ثم ينتشر بسرعة في مجرى الدم، وحتى ينتقل إلى الكبد.

ما مدة ظهور الأعراض التي تدل على الإصابة؟



تبدأ أعراض الملاريا عادة بالظهور في غضون 10 أيام إلى 4 أسابيع، لتظهر بعد ذلك كافة المضاعفات الصحية لأنها ناتجة عن فيروس ينتشر الى بقية الجسم.

ما أبرز الأعراض الشائعة للملاريا؟



تشمل الأعراض الشائعة للملاريا الصداع، والحمى الشديدة، والرعشة ، وآلام البطن ، والقيء ، والغثيان ، والإسهال ، وفقر الدم.

ما أهم العلاجات التي تستخدم للملاريا؟



هناك العديد من العلاجات المنزلية التي تساعد في الحد من خطر هذا المرض مثل تناول فيتامين سى الذى يسيطر على الحمى الناتجة عنها كما يمنع انتشار العدوى ويدفع الجسم إلى الشفاء بشكل أسرع بالإضافة الى تناول الفواكة الحمضية مثل العنب والبرتقال والليمون والتوت الأسود والتي تعد فعالة للتعامل مع أعراض الملاريا.

ما المضاعفات الناتجة عن الملاريا؟



إذا لم يتم العلاج الفوري للملاريا بالوقت المناسب قد تظهر العديد من المضاعفات مثل فقدان الوعى الذى يحدث نتيجة تلف في الأنسجة الرخوة بالدماغ وقد تصل أيضا لحد الإصابة بغيبوبة، والإصابة بالفشل الكلوى وفقر الدم الناتج عن نقص كريات الدم الحمراء، ما يتراجع مستويات السكر في مجرى الدم.