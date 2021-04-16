محافظ أسوان: مد تلقى رغبات الحصول على "تعويضات النوبة" حتى 30 أبريل

أسوان – عبد الله صلاح

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن صدور قرار اللجنة الوطنية الخاصة بصرف تعويضات أهالى النوبة برئاسة المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية بمد فترة تلقى الرغبات للمرة الخامسة على التوالي حتى 30 أبريل الجارى لمن لم يتم تعويضه من أبناء النوبة.

يأتى ذلك فى إستجابة لمطالب أهالى النوبة بمد فترة تقديم رغبات الحصول على التعويضات المقررة والتى بدأت فى 17 يناير الماضى، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات من أجل حصول المستحقين منهم على التعويضات المقررة، بإجمالى 5329 مستحقاً وذلك من إجمالى 11 ألفا و500 مستحقا، حيث تقدم فى المرحلة الأولى 6171 مستحقا.

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن 16 لجنة جاهزة بشكل يومى لتلقى الطلبات من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً حيث أن اللجان تشمل 4 لجان بمركز ومدينة أسوان تضم مقرات الوحدة المحلية وأحياء غرب وشرق وجنوب لتلقى طلبات التقنين فى تملك الأراضى المقام عليها المساكن لمتضررى أنشاء وتعلية خزان أسوان.

وأشار، إلى أنه بالتوازى تم فتح لجنة بمقر أدارة الأملاك الخاصة بالمحمودية لتعويضات حق الأنتفاع فى الجزر، بالإضافة إلى تخصيص 10 لجان بقرى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشه مخصصة لتعويضات المساكن لمتضررى أنشاء السد العالى ، فضلاً عن لجنة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو لتلقى طلبات تعويضات الأراضى الزراعية.