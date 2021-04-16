اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 أبريل 2021 03:56 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

فايزر: متلقو لقاح كورونا قد يحتاجون إلى جرعة ثالثة بعد 6 أشهر

الجمعة، 16 أبريل 2021 02:00 م
فايزر: متلقو لقاح كورونا قد يحتاجون إلى جرعة ثالثة بعد 6 أشهر جرعة معززة من لقاح فايزر
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذى لشركة فايزر إنه يعتقد أن الناس سيحتاجون على الأرجح إلى جرعة ثالثة من لقاح كورونا، وذلك وفقا لتقرير شبكة CNBC الأمريكية، ووفقا لتقرير جريدة dailymail "، أضاف ألبرت أنه سيتم إعطاء جرعة معززة محتملة بعد مرور من 6 إلى 12 شهرًا من التطعيم الكامل، وقال إنه يعتقد أنه من الممكن أن يحتاج الناس للتحصين ضد فيروس كورونا سنويًا.

الجرعة الثالثة من لقاح فايزر
الجرعة الثالثة من لقاح فايزر

وأوضح "هناك لقاحات تشبه شلل الأطفال جرعة واحدة، بمعنى أن واحدة تكفى، وهناك لقاحات مثل الإنفلونزا، وهى التي نحتاجها كل عام، ويبدو أن فيروس كورونا يشبه فيروس الإنفلونزا أكثر من فيروس شلل الأطفال".

وأظهرت التجارب مؤخرًا أن لقاح فايزر حقق أكثر من 90 % فاعلية في الوقاية من فيروس كورونا بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية، ومع ذلك هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لتحديد ما إذا كانت الحماية ستستمر لأكثر من 6 أشهر.

ما الجرعة الثالثة من لقاح فايزر؟

بدأت شركة فايزر وشريكتها الألمانية BioNTech دراسة إعطاء جرعة ثالثة من لقاحهما في أواخر فبراير، حيث تهدف إلى الحماية من المتغيرات المستقبلية، والتى قد تكون أفضل فى تجنب الأجسام المضادة من اللقاح مقارنة بالسلالات السابقة للفيروس.

وسيتم إعطاء نحو 144 متطوعًا الجرعة الثالثة، معظمهم ممن شاركوا فى المرحلة المبكرة من اختبار اللقاح فى الولايات المتحدة العام الماضي.

ويستخدم اللقاح جزءًا من الشفرة الجينية لمسببات الأمراض تسمى messenger RNA، أو mRNA، لجعل الجسم يتعرف على الفيروس التاجى ويهاجمه إذا أصيب الشخص بالعدوى.

وفى اللقاح المعروف باسم BNT162b2 ، يقوم mRNA بتشفير بروتين سبايك الموجود على السطح الخارجي للفيروس الذي يستخدمه لدخول الخلايا وإصابتها.

 


لقاح فايزر

فيروس كورونا

جرعة ثالثة من لقاح كورونا

تحييد الأجسام المضادة

جرعة معززة من لقاح فايزر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصين تبدأ التجارب على لقاح جديد لكورونا يعتمد على تقنية لقاحى فايزر وموديرنا

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 04:01 م

فايزر تطالب الـ FDA بتوسيع الاستخدام الطارئ للقاح كورونا ليشمل الأطفال

السبت، 10 أبريل 2021 06:00 م

اليونسيف: سنوفر لقاح كورونا من فايزر لإقليم شرق المتوسط

الخميس، 01 أبريل 2021 01:11 م

"فايزر" تبدأ تجارب على البشر لإنتاج أقراص تعالج فيروس كورونا

الثلاثاء، 23 مارس 2021 08:20 م

دراسة أمريكية: لقاحا فايزر وموديرنا يقللان الإصابة بكورونا دون أعراض بنسبة 80٪

الإثنين، 22 مارس 2021 01:00 م

ديلى ميل: جرعتان من لقاح أكسفورد أو فايزر توفران نفس الحماية من كورونا

الثلاثاء، 16 مارس 2021 01:00 م

جرعة واحدة من لقاح فايزر لفيروس كورونا مفيدة للعاملين فى الرعاية الصحية

الأحد، 14 مارس 2021 01:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة