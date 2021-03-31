لقاح فايزر لفيروس كورونا يثبت أمانه وفاعليته على الأطفال والمراهقين

كتبت أمل علام

قالت شركتا فايزر Pfizer و BioNTechاليوم الأربعاء إن لقاح كورونا آمن وفعال وأنتج استجابات قوية للأجسام المضادة لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا، ما يمهد الطريق لهم للحصول على موافقة الولايات المتحدة لاستخدام الطوارئ فى أسابيع، وذلك وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

وقال ألبرت بورلا، رئيس شركة فايزر ومديرها التنفيذى، فى بيان، إن شركة فايزر تأمل فى أن تبدأ التطعيمات للمجموعة قبل العام الدراسى المقبل.

لقاح Pfizer مصرح به بالفعل للاستخدام فى الأشخاص بدءًا من سن 16 عامًا، وتقدم الدراسة الجديدة الدليل الأول على كيفية عمل اللقاح أيضًا فى المراهقين فى سن المدرسة.

وأضافت الصحيفة أنه فى تجربة 2260 مراهقًا تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا، كانت هناك 18 حالة إصابة بفيروس كورونا فى المجموعة التى حصلت على جرعة الدواء الوهمى، بينما لم يصب أى شخص بالفيروس، ما يدل على فاعلية اللقاح بنسبة 100% فى الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت أن اللقاح كان جيد التحمل، مع وجود آثار جانبية مماثلة لتلك التى لوحظت بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عامًا فى تجربة البالغين، ولم تذكر الآثار الجانبية للمجموعة الأصغر سنًا، لكن الآثار الجانبية لتجربة البالغين بشكل عام كانت خفيفة إلى معتدلة وتشمل الألم فى موقع الحقن والصداع والحمى والتعب.

ودرست الشركتان أيضًا مجموعة فرعية من المراهقين لقياس مستوى الأجسام المضادة المعادلة للفيروسات بعد شهر من الجرعة الثانية، ووجدت أنها قابلة للمقارنة مع المشاركين في الدراسة الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عامًا فى التجربة المحورية على البالغين.

وقال بورلا إن الشركة تخطط للحصول على موافقة طارئة من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية في الأسابيع المقبلة، ومنظمين آخرين فى جميع أنحاء العالم، على أمل البدء فى تطعيم هذه الفئة العمرية قبل بداية العام الدراسى المقبل.

وفى الأسبوع الماضى أعطت الشركتان جرعات اللقاح الأولى فى سلسلة من التجارب لاختبار اللقاح على الأطفال الأصغر سنًا، والتى ستذهب فى النهاية إلى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر.