اليوم السابع
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سى إن إن: 147 عملية إطلاق نار جماعى فى الولايات المتحدة بداية من 2021

الجمعة، 16 أبريل 2021 10:02 م
سى إن إن: 147 عملية إطلاق نار جماعى فى الولايات المتحدة بداية من 2021 حادث إطلاق نار - أرشيفية
كتبت: نهال أبو السعود

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قالت شبكة سى إن إن، إنه بدءًا من 16 مارس، عندما قُتل 8 أشخاص فى 3 منتجعات صحية فى منطقة أتلانتا، شهدت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 45 عملية إطلاق نار جماعى، وفقًا لتحليل للبيانات من أرشيف عنف السلاح (GVA) ووسائل الإعلام المحلية والشرطة.

شهدت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 147 عملية إطلاق نار جماعى فى عام 2021، وفقًا لبيانات من أرشيف العنف المسلح، وهى منظمة غير ربحية مقرها واشنطن، ويعتبر الحادثة بمثابة إطلاق نار جماعى إذا تم إطلاق النار على أربعة أشخاص أو أكثر أو جرحوا أو قُتلوا، باستثناء المسلح.

ووفقا للتقرير، إطلاق النار فى انديانا هو الأحدث فى سلسلة من عدة عمليات إطلاق نار جماعية بما فى ذلك واحدة فى سوبر ماركت فى بولدر، كولورادو، والتى أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإطلاق نار فى منطقة أتلانتا ، جورجيا ، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص .

أدت موجة عمليات إطلاق النار الجماعية إلى زيادة الدعوات لاتخاذ تدابير للسيطرة على الأسلحة، لكن احتمالية طرح أى مشاريع قوانين فى الكونجرس قاتمة.

وقالت بساكى، إن رئيس موظفى البيت الأبيض رون كلاين على اتصال مع عمدة إنديانابوليس، ومستشارة بايدن للأمن الداخلى، إليزابيث شيروود راندال، على اتصال أيضًا بمسؤولى إنفاذ القانون.

وتحدثت نائبة الرئيس كامالا هاريس عن الحادث أثناء لقائها برئيس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا صباح الجمعة، قائلة إنها تفكر فى العائلات التى فقدت أحباءها فى إطلاق النار وقالت: "لا شك فى أن هذا العنف يجب أن ينتهى".

وقالت هاريس فى البيت الأبيض: "مرة أخرى، لدينا عائلات فى بلدنا تحزن على فقدان أفرادها بسبب العنف المسلح".


الولايات المتحدة

كامالا هاريس

البيت الأبيض

العنف المسلح

حوادث اطلاق نار

أخبار أمريكا

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