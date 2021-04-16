سعر الذهب والعملات فى السعودية 16-4-2021

كتبت : سماح حمدى

شهدت أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 16-4-2021، تباينا ملحوظا أمام الريال السعودى، واستقر الدولار الأمريكى عند سعر 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ0.27 دولار أمريكى، فى حين ارتفع سعر اليورو 1 يورو ليسجل 4.50 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.49 ريال سعودى.

وفى سياق متصل استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة الموافق 16-4-2021 أمام الجنيه المصرى، عند سعر فى البنك الأهلى 48.98 جنيه للشراء، 52.10 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، وفى البنك المركزى المصرى سجل سعره 51.78 جنيه للشراء، 52.19 جنيه للبيع. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD) 1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى. 1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى. يورو (EUR) 1 يورو يسجل 4.50 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.49 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو. ين يابانى (JPY) 1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.00 ين ياباني. جنيه مصرى (EGP) 1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى. درهم إماراتى (AED) 1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودى كالتالى: