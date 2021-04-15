سعر الدينار الكويتى اليوم.. ويسجل 49.01 جنيه "بالبنك الأهلى"

كتبت : سماح حمدى

تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس الموافق 15-4-2021، أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعره فى البنك الأهلى 49.01 جنيه للشراء، 52.15 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس الأربعاء كان بـ49.01 جنيه للشراء، 52.13 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل سعره 51.82 جنيه للشراء، 52.22 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم الخميس 15-4-2021، أمام الجنيه المصرى، استقرارا ملحوظا، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، ليستقر سعره فى البنك الأهلى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "الإسكندرية" سجل 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى 51.82 جنيه للشراء. 51.82 جنيه للشراء.

52.22 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 49.01 جنيه للشراء.

52.15 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.13 جنيه. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 48.98 جنيه للشراء.

52.10 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس 51.80 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib 48.98 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 49.07 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 48.51 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.