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سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس

الخميس، 15 أبريل 2021 02:16 م
سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس عملات
كتبت : سماح حمدى

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شهدت أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 15-4-2021، تباينا ملحوظا أمام الريال السعودى، واستقر الدولار الأمريكى عند سعر 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ0.27 دولار أمريكى، فى حين ارتفع سعر اليورو 1 يورو ليسجل 4.49 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.48 ريال سعودى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.
 
وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم الخميس 15-4-2021، أمام الجنيه المصرى، استقرارا ملحوظا وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، ليستقر سعره فى البنك الأهلى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "الإسكندرية" سجل 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
 

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل  3.75 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل  4.49 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.48 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل  0.03 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل 29.00 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.04 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل  0.24 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  4.19 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل  1.02 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.98 درهم إماراتى.
 

وجاءت أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 210.57 ريال بما يعادل  56.15$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 193.03 ريال  بما يعادل  51.47$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 184.25 ريال  بما يعادل  49.13$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 157.93 ريال  بما يعادل  42.11$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 122.83 ريال  بما يعادل  32.75$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 105.29 ريال بما يعادل  28.07$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,549 ريال بما يعادل  1,746$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,474 ريال بما يعادل 393.04$

سعر كيلو الذهب

بنحو 210,572 ريال بما يعادل 56,148$
 

الذهب

اسعار الذهب فى السعوديه

عيار 18

اسعار عملات السعوديه

عملات

سعر العملات اليوم

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