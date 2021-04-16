حادث انقلاب سيارة نقل بحمولة زائدة على طريق سريع تثير الجدل.. فيديو وصور

كتب محمد رضا

وقع حادث سير غريب انقلبت خلاله سيارة نقل على جانبها أثناء سيرها على أحد الطرق السريعة، حيث كانت تنقل السيارة حمولة زائدة عن الحد ما جعلها غير متزنة على الطريق حتى انقلبت بحمولتها الثقيلة، وذلك حسب مقطع فيديو انتشر للحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

ومقطع الفيديو المنتشر لحادث انقلاب السيارة النقل، لم يحدد الزمان أو المكان الذى شهد الحادث على وجه التحديد، لكن المقطع المصور أثار حالة من الاستياء لدى متداولوه بسبب عدم حرص السائق على نقل الحمولة المناسبة للسيارة حتى لا يعرض نفسه والآخرين للخطر، كما طالبوا بضرورة تشديد الإجراءات الأمنية للمراقبة على الطرق لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.



سيارة تنقل حمولة زائدة

وبعيدًا عن الانتقادات التى وجهت للسائق بسبب مخالفته ونقل حمولة زائدة عن الحد الذى يمكن أن تتحمله السيارة، توالت التعليقات التى تدعو لسلامة السائق وعدم إصابة آخرين من السيارات المحيطة به، حيث كتب أحد المدونين: "حتى لو غلطان أتمنى إن ميكونش حصله حاجة"، وقال آخر "يارب ميكونش حد من العربيات اتأذى".



انقلاب سيارة نقل على الطريق