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تعرف على ما تم تنفيذه بممشى أهل مصر فى المرحلة الأولى قبل افتتاحها

الجمعة، 16 أبريل 2021 06:00 ص
تعرف على ما تم تنفيذه بممشى أهل مصر فى المرحلة الأولى قبل افتتاحها ممشى اهل مصر
كتب سيد الخلفاوى

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أبهر شكل كورنيش النيل الجميع، بعد تشطيب أعمال المرحلة الأولى، حيث ظهر بشكل جمالى رائع يجذب أنظار المارة بطريق كورنيش القاهرة، ضمن مشروع ممشى أهل مصر والذى يمتد بطول مجرى النيل.. ويعرض اليوم السابع أهم ما تم تنفيذه بالمرحلة الأولى بكورنيش النيل.

1. تم تشطيب المشايات والمحال المطلة على الكورنيش والتى تقع أسفل الطريق بطول الممشى السفلى.

2. تمتد المرحلة الأولى من كوبرى إمبابة حتى كوبرى 15 مايو بالقاهرة.

3. تم تنفيذ مسارات للدرجات بطول الممشى مع إضافة أماكن لركن الدراجة.

4. تم تنفيذ 2 جراج أسفل الأرض يستوعبان 200 سيارة.

5.  تم إنشاء مرسى يخوت، ولسان مشاة على النهر، ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل.

6.  تشمل هذه المرحلة عدة مطاعم، وكافيتريات، وأماكن جلوس ونوافير، وبرجولات.

7.  تم تنفيذ " المطعم العائم" وهو يتوسط المياه وتحيطه النوافير .

8.  تم تشجير الكورنيش بالكامل بطول المرحلة الأولى.

9.  وضع مقاعد للجلوس بطول الكورنيش بالإضافة إلى مقاعد بالممشى السفلى.

10. تم إنشاء مقصورات بمظلات تطل على النيل ، ومدرجات للجلوس.

11. عرض الممشى العلوى 4، 5 متر و عرض الممشى السفلى 6، 5 متر.

 


ممشي اهل مصر

كورنيش النيل

تطوير الكورنيش

القاهرة

كورنيش القاهرة

اليوم السابع بلس

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