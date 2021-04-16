القبض على 4 أشخاص فى فنزويلا لبيعهم لقاحات ضد كورونا بشكل غير قانونى

فاطمة شوقى

ذكرت المحكمة العليا في فنزويلا، أنه تم اعتقال أربعة أشخاص بتهمة تقديم لقاحات ضد كوفيد -19 في السوق السوداء، وسط موجة مقلقة من الفيروس، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وجاء في بيان صادر عن محكمة العدل العليا أن "امرأة وثلاثة رجال ... كانوا يبيعون لقاحين ضد فيروس كوفيد -19 مقابل 280 دولارًا عبر صفحة السوق على فيسبوك، وضبطت "قارورتان من اللقاح المفترض" بالإضافة إلى "34 قارورة من بروميد الروكورونيوم" ومضادات حيوية عن طريق الحقن وقوارير.

وأصبح ظهور السوق السوداء للقاحات فى فنزويلا موضوعًا متكررًا للحديث في البلاد جرعات 300 دولار" و "لقاحات 600"، ومع ذلك ، لم يكن من الممكن التحقق من هذه الادعاءات أو بيع غير قانوني.

وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية أكثر من 175000 حالة إصابة مؤكدة بكورونا، بما في ذلك أكثر من 20000 حالة في مارس وحوالي 1800 حالة وفاة منذ بداية الوباء، وفقًا للأرقام الرسمية.

ووصفت المعارضة هذه التوازنات بأنها "خاطئة تمامًا"، مستنكرة انهيار النظام الصحي الفنزويلى، وتؤكد كاراكاس أن العقوبات الاقتصادية، مع تجميد الأصول الفنزويلية في الخارج، أخرت العملية، وهو تفسير وصفته المعارضة الفنزويلية بـ "الكذب".

فى هذه الأثناء، ستنتج فنزويلا لقاحًا كوبيًا ضد فيروس كورونا الجديد - ما يصل إلى مليوني جرعة شهريًا بدءًا من أغسطس، كما وعد الرئيس نيكولاس مادورو.