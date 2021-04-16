السيطرة على حريق هائل بمخزن إسفنج أسفل منزل بالسنبلاوين وإصابة 4 أشخاص

الدقهلية فريق المحافظات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق هائل بقرية أبو شلوبة التابعة لمركز السنبلاوين، شب دخل مخزن لمواد إسفنجية، وإصابة أربعة أشخاص باختناق.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شركة النجدة بنشوب حريق هائل داخل مخزن بقرية أبو شلوبة التابعة لمركز السنبلاوين.

وعلى الفور انتقل الرائد عمرو بكر رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بخمس سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وسيارتين إسعاف.

وبالفحص تبين أن الحريق داخل مخزن لألواح الإسفنج وأدوات التنجيد، أسفل منزل مكون من ثلاثة طوابق وخالي من السكان.

وتم السيطرة على الحريق وتم انتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق، وتبين من الفحص احتراق المخزن بالكامل، وإصابة أربعة أشخاص بالاختناق نتيجة الدخان الكثيف، وجاري تحرير محضر بالواقعة.