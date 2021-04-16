وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "فيما يتعلق بخطاب الرئيس بايدن أمس ، فهو قدم عددًا من المقترحات، بما فيها اقتراح بعقد اجتماع مع الرئيس بوتين، وهذا في الواقع يتقاطع إلى حد كبير مع الاقتراح الذي سبق وطرحه بوتين".



وتابع بيسكوف:" بالطبع، سيستغرق الأمر بعض الوقت لدراسة هذا الاقتراح الأمريكي، ووفقًا لقرار رئيس الدولة الروسية سيكون الرد"، مشيرا إلى أن بلاده تعتبر "إدمان" واشنطن على العقوبات غير مقبول.