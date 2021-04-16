أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) ديمترى بيسكوف أن اللقاء المحتمل بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين وجو بايدن، غير مشروط بأي شروط .
وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "فيما يتعلق بخطاب الرئيس بايدن أمس ، فهو قدم عددًا من المقترحات، بما فيها اقتراح بعقد اجتماع مع الرئيس بوتين، وهذا في الواقع يتقاطع إلى حد كبير مع الاقتراح الذي سبق وطرحه بوتين".
وتابع بيسكوف:" بالطبع، سيستغرق الأمر بعض الوقت لدراسة هذا الاقتراح الأمريكي، ووفقًا لقرار رئيس الدولة الروسية سيكون الرد"، مشيرا إلى أن بلاده تعتبر "إدمان" واشنطن على العقوبات غير مقبول.
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